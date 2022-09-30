В "георгиевской речи" Путина увидели протест против серости однополярного мира

День принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации стал долгожданным, историческим и судьбоносным для миллионов людей. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по правам человека Александр Брод.

Как человек, который неоднократно за эти годы бывал в Донбассе и видел, какие страдания принесла жителям региона украинская власть, собеседник Лайфа не сомневается, что большинство граждан отдавали свои голоса на референдуме совершенно искренне. К тому же Брод был наблюдателем на одном из участков в ЛНР, поэтому имел личную возможность оценить состоятельность плебисцита.

"Сегодня состоялся первый шаг в юридическом оформлении этих регионов как будущих регионов России, подписаны договора, а церемонию предваряла очень значимая эмоциональная речь президента. Конечно, это заверение жителей четырёх регионов в том, что Россия приложит все силы для их интеграции, восстановления и развития", — отметил собеседник Лайфа.

Брод напомнил, что президент уделил внимание героизму, мужеству и самопожертвованию защитников этих регионов, а также остановился на разоблачении двойных стандартов коллективного Запада и его агрессивной риторики, приведя конкретные исторические примеры, касающиеся США и Европы.