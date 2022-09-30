В "георгиевской речи" Путина увидели протест против серости однополярного мира
Член СПЧ Брод: Путин преподал хороший урок тем, кто стремится раскрасить мир в серую тусклую краску
День принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации стал долгожданным, историческим и судьбоносным для миллионов людей. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по правам человека Александр Брод.
Как человек, который неоднократно за эти годы бывал в Донбассе и видел, какие страдания принесла жителям региона украинская власть, собеседник Лайфа не сомневается, что большинство граждан отдавали свои голоса на референдуме совершенно искренне. К тому же Брод был наблюдателем на одном из участков в ЛНР, поэтому имел личную возможность оценить состоятельность плебисцита.
"Сегодня состоялся первый шаг в юридическом оформлении этих регионов как будущих регионов России, подписаны договора, а церемонию предваряла очень значимая эмоциональная речь президента. Конечно, это заверение жителей четырёх регионов в том, что Россия приложит все силы для их интеграции, восстановления и развития", — отметил собеседник Лайфа.
Брод напомнил, что президент уделил внимание героизму, мужеству и самопожертвованию защитников этих регионов, а также остановился на разоблачении двойных стандартов коллективного Запада и его агрессивной риторики, приведя конкретные исторические примеры, касающиеся США и Европы.
"Я думаю, это очень важно для всех здравых людей, кто пытается разобраться в непростом турбулентном мире. Однополярность терпит крах. Мы видим, что далеко не все страны и в первую очередь Россия готовы подчиняться диктату Запада, подстраиваться под его идеологические установки и экономические модели. Россия и её партнёры отстаивают собственный путь развития, свои представления о демократии, о правах человека. И такое многообразие всегда ценнее диктатуры, однообразия, идеологического диктата. Это был хороший урок для тех, кто стремится раскрасить мир в одну серую тусклую краску", — заключил Брод.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. А сегодня, 30 сентября, президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей (Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо) подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей, а также пообещал, что наша страна будет защищать свою землю и своё население всеми силами и средствами.
LIFE / Павел Баранов