Сайт службы контрразведки Великобритании MI5 подвергся кибератаке. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, ответственность за это взяла некая хакерская группировка, называющаяся Russian Anonymous.

Отметим, что в данный момент сайт функционирует в обычном режиме.

Ранее Лайф рассказывал, что американскую разведку упрекнули в незнании реальных планов России на Украине. Журналист National Interest полагает, что "упреждающая тактика" была той дезинформацией, которая привела к формированию искажённого представления о политических целях и амбициях Москвы.