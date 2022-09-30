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30 сентября, 14:39

Хакеры уронили сайт британской спецслужбы MI5

Сайт британской спецслужбы MI5 подвергся кибератаке

Сайт службы контрразведки Великобритании MI5 подвергся кибератаке. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, ответственность за это взяла некая хакерская группировка, называющаяся Russian Anonymous.

Отметим, что в данный момент сайт функционирует в обычном режиме.

"Злые русские хакеры" раскрыли более 1,5 тысячи украинских разведчиков

"Злые русские хакеры" раскрыли более 1,5 тысячи украинских разведчиков

Ранее Лайф рассказывал, что американскую разведку упрекнули в незнании реальных планов России на Украине. Журналист National Interest полагает, что "упреждающая тактика" была той дезинформацией, которая привела к формированию искажённого представления о политических целях и амбициях Москвы.

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Shutterstock

Варвара Романова

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