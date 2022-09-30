Лавров заявил, что речь Путина в Кремле невозможно игнорировать
Речь президента России Владимира Путина невозможно игнорировать, поэтому МИД поручил послам РФ за рубежом максимально распространить её. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Речь такая, которую невозможно игнорировать. Мы уже дали поручение всем нашим послам за границей широко её распространить, издать в качестве документа в ООН, ОБСЕ, других международных организациях", — сказал министр в интервью телеканалу "Звезда".
По словам Лаврова, он очень надеется, что серьёзные политики прочтут её "от а до я" и что для них многое, если кто-то ещё чего-то не понимал, должно стать абсолютно ясным.
В ходе речи на церемонии принятия в состав РФ четырёх новых территорий Путин заявил, что Россия борется за справедливый и свободный путь. Президент также отметил необратимость начавшегося слома западной гегемонии и подчеркнул, что поле битвы, на которое "нас позвала судьба и история", — это битва за наш народ и за большую историческую Россию.
VK / МИД России