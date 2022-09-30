Лавров заявил, что речь Путина в Кремле невозможно игнорировать

Речь президента России Владимира Путина невозможно игнорировать, поэтому МИД поручил послам РФ за рубежом максимально распространить её. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Речь такая, которую невозможно игнорировать. Мы уже дали поручение всем нашим послам за границей широко её распространить, издать в качестве документа в ООН, ОБСЕ, других международных организациях", — сказал министр в интервью телеканалу "Звезда".

По словам Лаврова, он очень надеется, что серьёзные политики прочтут её "от а до я" и что для них многое, если кто-то ещё чего-то не понимал, должно стать абсолютно ясным.