Лавров призвал всерьёз воспринимать фразу Путина о последствиях затягивания переговоров

Слова президента России Владимира Путина о последствиях затягивания Киевом переговоров нужно воспринимать серьёзно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Напомню его фразу. "Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться". Я уверен, что это фраза, которую нужно воспринимать всерьёз", — сказал он журналистам.