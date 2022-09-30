Лавров призвал всерьёз воспринимать фразу Путина о последствиях затягивания переговоров
Слова президента России Владимира Путина о последствиях затягивания Киевом переговоров нужно воспринимать серьёзно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Напомню его фразу. "Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться". Я уверен, что это фраза, которую нужно воспринимать всерьёз", — сказал он журналистам.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией, "но с другим президентом". По его словам, Киев не будет говорить с Москвой, пока ею руководит Владимир Путин.
VK / МИД России