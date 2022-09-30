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Регион
Опубликовано 30 сентября 2022, 14:51
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Лавров призвал всерьёз воспринимать фразу Путина о последствиях затягивания переговоров

Слова президента России Владимира Путина о последствиях затягивания Киевом переговоров нужно воспринимать серьёзно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Напомню его фразу. "Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться". Я уверен, что это фраза, которую нужно воспринимать всерьёз", — сказал он журналистам.

Путин: Призываем Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам
Путин: Призываем Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией, "но с другим президентом". По его словам, Киев не будет говорить с Москвой, пока ею руководит Владимир Путин.

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VK / МИД России

Артур Лапсаков
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