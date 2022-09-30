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30 сентября, 15:04

"Путь в помойку": Захарова оценила попытку Украины в ускоренном режиме вступить в НАТО

Захарова заявила, что Зеленский выбрал путь в "натовскую помойку"

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал путь в "натовскую помойку". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявку Киева на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

"Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в натовскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом!" — написала она в телеграм-канале.

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией, но с другим президентом

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией, но с другим президентом

Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как недавно это сделала Швеция и Финляндия, то есть без подготовительного этапа в виде ПДЧ. Стоит отметить, что сегодня вечером с неким обращением выступит генсек альянса Йенс Столтенберг.

Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова

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