"Путь в помойку": Захарова оценила попытку Украины в ускоренном режиме вступить в НАТО
Захарова заявила, что Зеленский выбрал путь в "натовскую помойку"
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал путь в "натовскую помойку". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявку Киева на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.
"Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в натовскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом!" — написала она в телеграм-канале.
Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как недавно это сделала Швеция и Финляндия, то есть без подготовительного этапа в виде ПДЧ. Стоит отметить, что сегодня вечером с неким обращением выступит генсек альянса Йенс Столтенберг.
VK / МИД России