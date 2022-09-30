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30 сентября, 15:13

Врач объяснил, на какие проблемы со здоровьем указывает быстрый набор веса

Терапевт Хухрев: Быстрый набор веса может говорить о сердечной недостаточности и гипотиреозе

Быстрый набор веса может свидетельствовать о сердечной недостаточности и гипотиреозе (недостатке гормонов щитовидной железы), заявил в эфире телеканала "Москва 24" врач-терапевт Алексей Хухрев. По его словам, при гипотиреозе у человека замедляются все обменные процессы, что приводит к отёкам и набору веса.

"При хронической сердечной недостаточности вес набирается в основном из-за задержки воды. Соответственно, когда человека начинаешь лечить, он так же быстро вес и теряет. За неделю потерять пять – семь килограммов для такого пациента — это показатель правильной терапии", — подчеркнул Хухрев.

Также быстрый набор веса провоцирует болезнь Иценко-Кушинга, при которой формируется избыток кортизола. В этом случае набор веса происходит не из-за отёка, а за счёт жира и гормональных нарушений.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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