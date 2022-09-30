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Опубликовано 30 сентября 2022, 15:15
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Кадыров предрёк скорое освобождение ДНР и Запорожья

Кадыров: Россия в скором времени полностью освободит ДНР и Запорожье

В ближайшее время Россия полностью освободит всю территорию Донецкой Народной Республики, а также районы на Херсонском и Запорожском направлениях. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Думаю, что в ближайшем будущем у нас получится это сделать и в ДНР, и на Херсонском направлении, и на Запорожском. Это наша территория будет", — сказал чеченский лидер, отвечая на вопрос о сроках окончательного освобождения от ВСУ новых территорий РФ.

Он также подчеркнул, что "никто не имеет права шутить с нами".

Песков: Предстоит освободить всю территорию ДНР в границах 2014 года
Песков: Предстоит освободить всю территорию ДНР в границах 2014 года

Ранее Кадыров сообщил о продолжении наступления на Херсонском направлении. Он отметил, что операция проходит быстро, точечно и эффективно, что позволяет свести на нет потери среди личного состава.

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Telegram / Kadyrov_95

Наталья Исакова
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