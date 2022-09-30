Кадыров предрёк скорое освобождение ДНР и Запорожья
Кадыров: Россия в скором времени полностью освободит ДНР и Запорожье
В ближайшее время Россия полностью освободит всю территорию Донецкой Народной Республики, а также районы на Херсонском и Запорожском направлениях. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Думаю, что в ближайшем будущем у нас получится это сделать и в ДНР, и на Херсонском направлении, и на Запорожском. Это наша территория будет", — сказал чеченский лидер, отвечая на вопрос о сроках окончательного освобождения от ВСУ новых территорий РФ.
Он также подчеркнул, что "никто не имеет права шутить с нами".
Ранее Кадыров сообщил о продолжении наступления на Херсонском направлении. Он отметил, что операция проходит быстро, точечно и эффективно, что позволяет свести на нет потери среди личного состава.
Telegram / Kadyrov_95