Байден: США поддержат попытки Киева восстановить контроль над утраченными регионами
США продолжат признавать Украину в прежних границах и поддержат попытки Киева восстановить контроль над бывшими регионами, которые по итогам референдумов вошли в состав России. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
"Соединённые Штаты будут всегда соблюдать международно признанные границы Украины. Мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на то, чтобы восстановить контроль над своей территорией, посредством укрепления её позиций в военном и дипломатическом планах", — отметил он.
Байден напомнил о выделении Киеву 1,1 млрд долларов в качестве дополнительной помощи в сфере безопасности и о введении новых санкций против России. По словам президента США, в новый список попали те, кто "оказывает политическую или экономическую поддержку" вхождению в состав России ряда регионов Украины.
Напомним, сегодня, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей (Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо) подписали договоры о включении этих территорий в состав России. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. После подписания документов президент и главы новых субъектов РФ скрепили договор рукопожатием, а в зале раздались аплодисменты и крики "Россия! Россия!".
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