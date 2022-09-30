Байден: США поддержат попытки Киева восстановить контроль над утраченными регионами

США продолжат признавать Украину в прежних границах и поддержат попытки Киева восстановить контроль над бывшими регионами, которые по итогам референдумов вошли в состав России. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

"Соединённые Штаты будут всегда соблюдать международно признанные границы Украины. Мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на то, чтобы восстановить контроль над своей территорией, посредством укрепления её позиций в военном и дипломатическом планах", — отметил он.

Байден напомнил о выделении Киеву 1,1 млрд долларов в качестве дополнительной помощи в сфере безопасности и о введении новых санкций против России. По словам президента США, в новый список попали те, кто "оказывает политическую или экономическую поддержку" вхождению в состав России ряда регионов Украины.