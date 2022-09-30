США ввели санкции против членов семей Медведева, Шойгу и Мишустина
США ввели санкции против родственников премьер-министра РФ Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и главы Минобороны Сергея Шойгу. Об этом говорится в заявлении американского Минфина.
Так, санкционный список пополнили супруга главы кабмина Владлена Мишустина и его сыновья Алексей и Александр Мишустины. Под ограничения также подпали жена министра обороны Ирина Шойгу, его дочери Юлия и Ксения Шойгу, супруга замглавы Совбеза Светлана Медведева и его сын Илья.
В перечень также попал сын спикера Совфеда Валентины Матвиенко Сергей. Рестрикции затронули и членов семьи главы Росгвардии Виктора Золотова — детей Романа и Жанну Золотовых и зятя Юрия Чечихина.
Ранее Лайф рассказывал, что Британия и США ввели санкции против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Так, ей закрыт въезд в Соединённое Королевство, а также будут заморожены все активы в случае их обнаружения. Ограничительные меры были введены против ряда россиян после подписания президентом РФ Владимиром Путиным договоров о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
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