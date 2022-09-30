США ввели санкции против членов семей Медведева, Шойгу и Мишустина

США ввели санкции против родственников премьер-министра РФ Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и главы Минобороны Сергея Шойгу. Об этом говорится в заявлении американского Минфина.

Так, санкционный список пополнили супруга главы кабмина Владлена Мишустина и его сыновья Алексей и Александр Мишустины. Под ограничения также подпали жена министра обороны Ирина Шойгу, его дочери Юлия и Ксения Шойгу, супруга замглавы Совбеза Светлана Медведева и его сын Илья.