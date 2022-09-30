"Мы навеки с Россией": Главы четырёх новых регионов РФ выступили на концерте на Красной площади

Главы четырёх новых субъектов РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — выступили на концерте-митинги, который проходит на Красной площади в честь вхождения в состав России этих территорий. Так, руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что Донбасс вернулся домой.

"Сказать, что я рад, ничего не сказать. Мы с 14 года живём по московскому времени и Москва всегда была столицей нашей Родины. Рязань, Екатеринбург, такие же русские города, как Донецк, Мариуполь. Донбасс Россию не подведёт!" — сказал он.

Пушилина поддержал и глава ЛНР Леонид Пасечник, отметив, что вхождение в состав РФ для жителей региона — не просто историческое событие, а победа, котора не могла состояться без помощи Москвы.

"Мы возвращаемся домой. Свершилось то, чему шли миллионы русских людей через слезы и боль", — подчеркнул он.

Владимир Сальдо и Евгений Балицкий на концерте на Красной площади. Фото © LIFE / Павел Баранов

В свою очередь глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Россия и регион теперь одна семья. Он поблагодарил россиян за поддержку. А руководитель Запорожской области Евгений Балицкий указал, что жители сделали свой выбор.