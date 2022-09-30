"Мы навеки с Россией": Главы четырёх новых регионов РФ выступили на концерте на Красной площади
Главы четырёх новых регионов РФ выступили на концерте на Красной площади
Денис Пушилин и Леонид Пасечник на концерте на Красной площади. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Главы четырёх новых субъектов РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — выступили на концерте-митинги, который проходит на Красной площади в честь вхождения в состав России этих территорий. Так, руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что Донбасс вернулся домой.
"Сказать, что я рад, ничего не сказать. Мы с 14 года живём по московскому времени и Москва всегда была столицей нашей Родины. Рязань, Екатеринбург, такие же русские города, как Донецк, Мариуполь. Донбасс Россию не подведёт!" — сказал он.
Пушилина поддержал и глава ЛНР Леонид Пасечник, отметив, что вхождение в состав РФ для жителей региона — не просто историческое событие, а победа, котора не могла состояться без помощи Москвы.
"Мы возвращаемся домой. Свершилось то, чему шли миллионы русских людей через слезы и боль", — подчеркнул он.
Владимир Сальдо и Евгений Балицкий на концерте на Красной площади. Фото © LIFE / Павел Баранов
В свою очередь глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Россия и регион теперь одна семья. Он поблагодарил россиян за поддержку. А руководитель Запорожской области Евгений Балицкий указал, что жители сделали свой выбор.
"Мы навеки теперь с Россией, со своей Родиной. Мы вместе вернули Родину, как это важно, как это нужно сегодня нашим детям", — заключил он.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. А сегодня, 30 сентября, президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей, а также пообещал, что наша страна будет защищать свою землю и своё население всеми силами и средствами.