Победитель конкурса "Лидеры России. Политика": "Георгиевская речь" Путина вселила уверенность в нашей правде

Выступление президента Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий вселило абсолютную уверенность в нашей правде. Такими эмоциями поделился с Лайфом кандидат философских наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике, победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Станислав Наумов.

По его словам, речь главы государства, с одной стороны, была возвышенной, а с другой —позволила каждому внимательно и спокойно поразмышлять вместе с президентом о том, какие события привели нас к сегодняшней исторической черте.

"Президент несколько раз подчеркнул то, что для меня было важно: Россия — это особая страна, страна-цивилизация. Сегодня произошло воссоединение в рамках настоящего Отечества. Мне очень понравилось, что президент не стал делить русских и украинцев, а отдельно подчеркнул, что среди тех, кто сегодня страдает от нацификации, это в том числе и украинцы", — рассуждает собеседник Лайфа.

Результаты референдумов на освобождённых территориях, по мнению Наумова, количественно говорят об успехе решения той задачи, которая стоит перед Россией в рамках специальной военной операции на Украине, — речь о денацификации.

"Очевидно, что наши новые граждане не захотели больше жить в составе того государства, где их преследовали по национальному признаку", — подчеркнул эксперт.