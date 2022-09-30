Победитель конкурса "Лидеры России. Политика": "Георгиевская речь" Путина вселила уверенность в нашей правде
Выступление президента Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий вселило абсолютную уверенность в нашей правде. Такими эмоциями поделился с Лайфом кандидат философских наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике, победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Станислав Наумов.
По его словам, речь главы государства, с одной стороны, была возвышенной, а с другой —позволила каждому внимательно и спокойно поразмышлять вместе с президентом о том, какие события привели нас к сегодняшней исторической черте.
"Президент несколько раз подчеркнул то, что для меня было важно: Россия — это особая страна, страна-цивилизация. Сегодня произошло воссоединение в рамках настоящего Отечества. Мне очень понравилось, что президент не стал делить русских и украинцев, а отдельно подчеркнул, что среди тех, кто сегодня страдает от нацификации, это в том числе и украинцы", — рассуждает собеседник Лайфа.
Результаты референдумов на освобождённых территориях, по мнению Наумова, количественно говорят об успехе решения той задачи, которая стоит перед Россией в рамках специальной военной операции на Украине, — речь о денацификации.
"Очевидно, что наши новые граждане не захотели больше жить в составе того государства, где их преследовали по национальному признаку", — подчеркнул эксперт.
Наумов обратил внимание и на то, как явно президент Путин обозначил готовность России быть политическим лидером на международной арене с точки зрения противостояния неоколониализму. Собеседник Лайфа выразил надежду, что этот тезис оказался услышан не только в странах большого Востока, но и на Западе.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. А сегодня, 30 сентября, президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей (Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо) подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей, а также пообещал, что наша страна будет защищать свою землю и своё население всеми силами и средствами.
LIFE / Павел Баранов