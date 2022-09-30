Серена Уильямс призналась, что боится кошек

"Решила приобрести щенка и сделать себе сюрприз. Я вообще люблю животных, в том числе и котят. Но кошек я боюсь. Кто-нибудь может посоветовать большую собаку, которая не линяет?" — написала Серена Уильямс.

О намерении завершить карьеру 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс заявляла в августе в личном письме, опубликованном в журнале Vogue. В интервью она посетовала, что так и не смогла побить рекорд австралийской спортсменки Маргарет Корт (24 титула), установленный в начале 1970-х. Она также указала, что не была готова выиграть Уимблдон в этом году, и выражала сомнения в победе в Нью-Йорке, несмотря на то что её поклонники ожидали от неё успешных выступлений на всех играх текущего года.