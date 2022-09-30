Телеканал "Звезда" показал подготовку мобилизованных из Ленобласти
Мобилизованные из Ленинградской области проходят военную подготовку на общевойсковом полигоне Западного военного округа, передаёт телеканал "Звезда". Многие бойцы ещё несколько дней назад слабо представляли себе, как управляться с гранатомётом, а теперь благодаря тренировкам отрабатывают меткость на учебных мишенях.
Мобилизованные жители Ленинградской области проходят военные учения на общевойсковом полигоне Западного военного округа. Видео © Телеканал "Звезда"
"Попал только со второго раза, товарищи подсказали, от чего отталкиваться, какие тонкости есть в этом деле. Несложно это всё. Всё это рассчитано на мужчину с бодрым боевым духом", — рассказал один из мобилизованных бойцов, Павел.
На опубликованном видео кадры не только со стрельбища, но и отрабатывание поведения в окопе при приближении вражеского танка. Боец стреляет по движущейся мишени, прячется в окопе, а когда танк проезжает над ним, вновь высовывается из укрытия, чтобы бросить гранату и пройтись автоматной очередью по условному противнику.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Ранее Лайф рассказывал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных. При этом сейчас правительство и Госдума в оперативном режиме готовят нормативные акты о дополнительных гарантиях для таких граждан. Например, уже одобрены поправки к ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа.