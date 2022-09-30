Телеканал "Звезда" показал подготовку мобилизованных из Ленобласти

Мобилизованные из Ленинградской области проходят военную подготовку на общевойсковом полигоне Западного военного округа, передаёт телеканал "Звезда". Многие бойцы ещё несколько дней назад слабо представляли себе, как управляться с гранатомётом, а теперь благодаря тренировкам отрабатывают меткость на учебных мишенях.

Мобилизованные жители Ленинградской области проходят военные учения на общевойсковом полигоне Западного военного округа. Видео © Телеканал "Звезда"

"Попал только со второго раза, товарищи подсказали, от чего отталкиваться, какие тонкости есть в этом деле. Несложно это всё. Всё это рассчитано на мужчину с бодрым боевым духом", — рассказал один из мобилизованных бойцов, Павел.