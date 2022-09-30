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30 сентября, 16:10

Депутат Чепа оценил перспективы вступления Украины в НАТО

В сегодняшних условиях у Украины есть перспективы вступления в НАТО, однако со стороны России в любом случае должна быть твёрдость позиции и действий руководства. Таким мнением с Лайфом поделился заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Несмотря на то что есть определённые ограничения в виде устава НАТО из-за военных действий, но, учитывая сегодняшнюю ситуацию, могут [вступить]. С нашей стороны должна быть твёрдость. Твёрдость позиций и твёрдость действий нашего руководства, включая Министерство обороны. Тогда страны НАТО задумаются, есть ли смысл рисковать им или нет", — отметил парламентарий.

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Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как недавно это сделали Швеция и Финляндия, то есть без подготовительного этапа в виде ПДЧ. Стоит отметить, что сегодня вечером с неким обращением выступит генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Ольга Годуненко

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