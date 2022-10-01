НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 октября, 06:51

Путин поздравил личный состав Сухопутных войск с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"На протяжении всей своей истории Сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности нашего государства, надёжно стояли на страже суверенитета и независимости Отечества, защищали неотъемлемое право нашего народа на мирную жизнь и созидательный труд", — подчеркнул Путин и добавил, что в истории страны навечно останутся отвага и мужество солдат и офицеров, проявленные ими на полях сражений.

Российский лидер указал, что нынешний личный состав Сухопутных войск стремится быть достойным предшественников, ветеранов и демонстрирует высокие ратные, патриотические качества, верность присяге и долгу. По словам главы государства, это убедительно проявилось в ходе проведения специальной военной операции. Также в телеграмме сказано, что отдельным формированиям Сухопутных войск заслуженно присвоено почётное наименование "гвардейские".

Путин поздравил Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования КНР

Путин поздравил Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования КНР

Также Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин пообщался с 16-летней Богданой Нещерет. Девушка — рядовой бригады "Призрак" из Донбасса — со сцены на Красной площади прочитала свои стихи. Российский лидер, поговорив с ней, обещал издать её сборник.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров