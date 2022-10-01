Путин поздравил личный состав Сухопутных войск с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"На протяжении всей своей истории Сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности нашего государства, надёжно стояли на страже суверенитета и независимости Отечества, защищали неотъемлемое право нашего народа на мирную жизнь и созидательный труд", — подчеркнул Путин и добавил, что в истории страны навечно останутся отвага и мужество солдат и офицеров, проявленные ими на полях сражений.

Российский лидер указал, что нынешний личный состав Сухопутных войск стремится быть достойным предшественников, ветеранов и демонстрирует высокие ратные, патриотические качества, верность присяге и долгу. По словам главы государства, это убедительно проявилось в ходе проведения специальной военной операции. Также в телеграмме сказано, что отдельным формированиям Сухопутных войск заслуженно присвоено почётное наименование "гвардейские".