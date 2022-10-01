Индия и Китай отказались осуждать референдумы при голосовании в Совбезе ООН
Китай и Индия отказались поддерживать резолюцию в Совете Безопасности ООН по осуждению прошедших в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о присоединении этих регионов к России.
Как заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, Совбез организации должен оставаться объективным и беспристрастным, а сторонам необходимо найти путь к дипломатическому урегулированию конфликта. Причём действия СБ должны быть направлены на разрешение кризиса, а не наоборот.
"Эскалация риторики и напряжения ни в чьих интересах, важно найти путь к возвращению к переговорам. Принимая во внимание всю развивающуюся ситуацию, Индия воздерживается от голосования", — также подчеркнули представители Индии в ООН.
Как уже писал Лайф, Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав принятие резолюции, осуждающей референдумы, проведённые в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Таким образом, резолюция не была принята. В поддержку документа, предложенного Соединёнными Штатами, проголосовали Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция.
ТАСС / AP / Seth Wenig