В Чехии обвинили украинцев в "бизнесе на людях"

Граждане Украины занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу Чехии. Об этом пишет газета Lidovky.

По данным издания, в последние месяцы Чехия столкнулась с резким увеличением числа беженцев. В ходе расследования по данному делу было задержано около 125 проводников-нелегалов. Стоит заметить, что раньше это были единичные случаи, в год задерживали не более десяти человек. Как сказано в материале, больше всех в числе арестованных было украинцев.

"В общей сложности мы задержали 30 украинских проводников, 24 чеха и 17 сирийцев", — сообщил пресс-секретарь полицейского управления Йозеф Боцан.

По мнению экс-главы отдела розыска Таможенного управления Роберта Шлахты, в "бизнесе на людях" задействованы именно те граждане Незалежной, которые не захотели участвовать в спецоперации и "убежали в Чехию". Он подчеркнул, что контрабандой занимаются и чехи, живущие в приграничных регионах. Как пояснил Шлахта, люди видят, что за данное правонарушение не наказывают строго, поэтому и не боятся его совершать.