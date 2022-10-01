В Чехии обвинили украинцев в "бизнесе на людях"
Lidovky: Украинцы проводят нелегальных мигрантов через границу Чехии
Граждане Украины занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу Чехии. Об этом пишет газета Lidovky.
По данным издания, в последние месяцы Чехия столкнулась с резким увеличением числа беженцев. В ходе расследования по данному делу было задержано около 125 проводников-нелегалов. Стоит заметить, что раньше это были единичные случаи, в год задерживали не более десяти человек. Как сказано в материале, больше всех в числе арестованных было украинцев.
"В общей сложности мы задержали 30 украинских проводников, 24 чеха и 17 сирийцев", — сообщил пресс-секретарь полицейского управления Йозеф Боцан.
По мнению экс-главы отдела розыска Таможенного управления Роберта Шлахты, в "бизнесе на людях" задействованы именно те граждане Незалежной, которые не захотели участвовать в спецоперации и "убежали в Чехию". Он подчеркнул, что контрабандой занимаются и чехи, живущие в приграничных регионах. Как пояснил Шлахта, люди видят, что за данное правонарушение не наказывают строго, поэтому и не боятся его совершать.
Ранее Лайф сообщал: жители Германии выразили недовольство тем, что население страны за первую половину этого года превысило 84 миллиона человек за счёт притока украинских беженцев. По мнению немецких граждан, это может "разорвать казну" страны.
ТАСС / Zuma