Посол РФ Коронелли: 48 недружественных стран устроили демарш на конференции ЮНЕСКО

48 недружественных России стран устроили демарш в ходе всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико. Как заявил посол в Мексике Виктор Коронелли, участие в нём приняли страны Евросоюза, "англосаксы, младоевропейцы, то есть Восточная Европа, и ряд других примкнувших делегаций", недовольные приглашением РФ.

"Сегодня была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объёмный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей недружественных стран", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Коронелли, обвиняющие Россию из-за событий на Украине страны не стали слушать выступление делегации РФ, что в очередной раз говорит об их нежелании вести диалог. Однако их поступок не остался без внимания, заверил посол.

"Без внимания этот демарш мы не оставили: был очень жёсткий и вполне конкретный ответ руководителя нашей делегации. Во время ответа участники демарша побежали из зала как крысы, это лишний раз подтверждает, что других мнений и оценок они слышать не желают", — добавил посол.