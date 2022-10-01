"Удара не было": В Приморье спасли людей с севшего на мель катамарана

В Приморском крае сняли всех пассажиров с катамарана "Москва", застрявшего на мели. Людей баржей доставили на остров Попова. На борту находилось 178 человек, в том числе четыре члена экипажа.

Как сообщает портал VL.ru, некоторых пассажиров ещё до прихода баржи забирали катерами. Один из тех, кто был на борту, рассказал, что судно вышло утром из Владивостока в сторону острова Попова. Минут через 40 в густом тумане раздался скрежет днища о землю. Оказалось, что катамаран повернул в пролив Старка.

"Видимо, перепутал и пошёл налево, и уткнулся в берег", — предположил пассажир Дмитрий.

"Какого-то удара или чего-то такого не было. Так, шкрябнулись дном", — добавила пассажирка Ольга.

Спасения пришлось ждать около часа. Некоторых людей с острова вскоре забрал катамаран "Лотос". "Москву" же теперь будут снимать с мели. По предварительным данным, катамаран повреждений не получил. Он стоит примерно в 50 метрах от берега.

Севший на мель катамаран. Фото © newsvl.ru

СК РФ начал доследственную проверку по факту ЧП. На место происшествия направилась следственная группа.