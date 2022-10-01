Пассажирский катамаран "Москва" сел на мель у острова Русский

В проливе Старка у острова Русский сел на мель катамаран "Москва". Судно шло из Владивостока на остров Попова с пассажирами на борту. Представитель мэрии рассказал, что в месте инцидента был сильный туман.

"Как уточнили в Управлении транспорта, судно не повреждено. В район происшествия двигаются судно "Лотос" и баржа. После того как все пассажиры будут пересажены на другой транспорт, начнутся работы в целях снятия катамарана с мели", — сказал он РИА "Новости".

Собеседник агентства добавил, что пострадавших нет. Судя по фото в Интернете, катамаран сел на мель в нескольких десятках метров от берега. Как сообщает VL.ru, на борту находилось как минимум 150 человек. Людей начали эвакуировать, в том числе их знакомые на катерах и лодках.

"Часть пассажиров снимают местные на маломерных. Капитан как-то прошёл мимо буёв на входе в пролив Старка и на суете завернул налево, прямо на мелководье", — рассказал один из очевидцев.