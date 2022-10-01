Названа бюджетная альтернатива полезной сёмге

Идеальным источником важных для человека кислот омега-3 является сёмга, но эту весьма недешёвую рыбу можно заменить и более бюджетным вариантом — сельдью. Так считает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Медик в рамках проекта "Здоровое питание" заявила, что полезны не только деликатесные сорта жирной рыбы: жирность сельди так же высока, а содержание омега-кислот даже выше, чем в сёмге или форели.

"Мы в основном воспринимаем её как пряную солёную закуску. И мало кто обращает внимание на её замороженную версию. Хотя рыба, подвергшаяся воздействию холода сразу после вылова, сохраняет все свои полезные свойства, а ледяная глазурь защищает продукт от пересыхания", — заметила эксперт.

В сельди высокое содержание витамина D и микроэлемента селена. Это полезно для нормальной работы иммунной системы. Эта рыба богата йодом, фосфором, витамином Е и В. Полезные микроэлементы сельди положительно влияют на состояние волос и кожи, помогают восстановлению мышц, кожи, костей, а также понижают уровень сахара в крови и стимулируют выделение гормона роста.

Маргарита Провоторова посоветовала размораживать рыбу в течение нескольких часов в холодильнике, не погружая в горячую воду, чтобы не потерялся вкус.

Вместе с тем представитель Роспотребнадзора призвала воздержаться от активного употребления консервированной сельди. Всё дело в соли, из-за которой возможна задержка жидкости в организме и образование отёков. Особенно это вредно тем, у кого проблемы с сердцем и давлением.