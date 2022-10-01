Опубликованы фото огромного чёрного "шрама Земли"
NASA опубликовало снимки крупнейшего потока лавы на Земле
Опубликован составной снимок потока базальтовой лавы в пустыне Нью-Мексико, известный как Carrizozo Malpaís (Карризозо Мальпаис). Это крупнейший застывший лавовый поток на Земле.
Поток базальтовой лавы Карризозо Мальпаис. Видео © NASA Earth Observatory
Поток базальтовой лавы покрывает около 337 кв. км. Он расположен недалеко от Карризозо, города в пустыне Чиуауа. Снимки Карризозо Мальпаис сделал астронавт на борту МКС, находясь на орбите над юго-западом Соединённых Штатов. Затем четыре фотографии соединили вместе и опубликовали на портале "Обсерватория Земли НАСА".
Примерно 5000 лет назад произошло извержение, которое продолжалось несколько десятилетий. Это событие привело к появлению лавового потока, который сейчас считается крупнейшим из существующих.
Ранее Лайф сообщал о том, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" впервые получил снимок объекта за пределами Солнечной системы. По данным NASA, речь идёт об экзопланете HIP 65426 b, расположенной на расстоянии примерно 350 световых лет от Земли в направлении созвездия Центавр.
NASA Earth Observatory