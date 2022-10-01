Опубликованы фото огромного чёрного "шрама Земли"

Опубликован составной снимок потока базальтовой лавы в пустыне Нью-Мексико, известный как Carrizozo Malpaís (Карризозо Мальпаис). Это крупнейший застывший лавовый поток на Земле.

Поток базальтовой лавы Карризозо Мальпаис. Видео © NASA Earth Observatory

Поток базальтовой лавы покрывает около 337 кв. км. Он расположен недалеко от Карризозо, города в пустыне Чиуауа. Снимки Карризозо Мальпаис сделал астронавт на борту МКС, находясь на орбите над юго-западом Соединённых Штатов. Затем четыре фотографии соединили вместе и опубликовали на портале "Обсерватория Земли НАСА".

Примерно 5000 лет назад произошло извержение, которое продолжалось несколько десятилетий. Это событие привело к появлению лавового потока, который сейчас считается крупнейшим из существующих.