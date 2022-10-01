Обратно в 1753 год: Британские пабы стали переходить на свечи

Британские пабы и рестораны всё чаще вынуждены переходить в вечернее время на свечи вместо электрического освещения. Всё дело в резком росте тарифов на электроэнергию. По этой же причине в бассейнах стали просить клиентов принимать душ дома. Об этом пишет газета The Independent.

Издание сообщает, что многие предприятия прогнозируют 500-процентное повышение своих затрат на оплату электроэнергии. Немало тех, кому уже пришлось закрыть бизнес.

Газета рассказывает о пабе в Корнуолле под названием The Masons Arms. Чтобы остаться на плаву, там решили перейти на свечи, как в старину. Правда, пока только по понедельникам. Хозяева с горечью в голосе шутят: "Мы возвращаемся в 1753 год, когда открылся The Masons Arms".

А в пабе Thomas Daniell решили в следующем месяце полностью обходиться без электричества один день в неделю. Это с учётом того, что по понедельникам и вторникам заведение уже не работает.

"Все борются со стоимостью жизни. Это выходит из-под контроля", — сетует менеджер паба Джейми Хилтон-Лэвендер.