Обратно в 1753 год: Британские пабы стали переходить на свечи
Independent: Британский бизнес ждёт 500-процентного роста затрат на электричество
Британские пабы и рестораны всё чаще вынуждены переходить в вечернее время на свечи вместо электрического освещения. Всё дело в резком росте тарифов на электроэнергию. По этой же причине в бассейнах стали просить клиентов принимать душ дома. Об этом пишет газета The Independent.
Издание сообщает, что многие предприятия прогнозируют 500-процентное повышение своих затрат на оплату электроэнергии. Немало тех, кому уже пришлось закрыть бизнес.
Газета рассказывает о пабе в Корнуолле под названием The Masons Arms. Чтобы остаться на плаву, там решили перейти на свечи, как в старину. Правда, пока только по понедельникам. Хозяева с горечью в голосе шутят: "Мы возвращаемся в 1753 год, когда открылся The Masons Arms".
А в пабе Thomas Daniell решили в следующем месяце полностью обходиться без электричества один день в неделю. Это с учётом того, что по понедельникам и вторникам заведение уже не работает.
"Все борются со стоимостью жизни. Это выходит из-под контроля", — сетует менеджер паба Джейми Хилтон-Лэвендер.
Как ранее писал Лайф, агентство Bloomberg предупредило, что из-за премьера Трасс Британия может оказаться посмешищем. Кончина королевы Елизаветы II, высокие показатели инфляции, конфликт на Украине и риск банкротства многих граждан из-за роста стоимости энергоносителей вместе со слабыми лидерскими качествами нового премьера могут закончиться для Британии ужасающими последствиями.
Flickr / marcus_hansson