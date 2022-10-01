О чём говорит температура выше 37: Пояснения врача

Даже если у человека температура тела 37,5 градуса, в его организме может не быть воспаления. Такое состояние можно считать нормой, если нет дополнительных симптомов. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Если повышенная температура — это единственный симптом, то нет поводов для серьёзной тревоги, считает доктор. Но в случае дополнительных признаков — слабости, увеличения лимфоузлов и других — необходимо обратиться к специалисту, рассказал Водовозов изданию Ura.ru.

"Мы ориентируемся не на цифры, а всё-таки на самочувствие. При бактериальных инфекциях она может быть 37,2 или 37,4 и очень тяжело переноситься. Головная боль, человека всего ломает", — отметил медик.

По словам врача, небольшая температура — между 37 и 37,5 — может быть свидетельством хронического или воспалительного процесса либо хронизирующейся инфекции. Доктор рекомендовал при недомогании измерять температуру два раза в день. Рано утром, около 6:00, а затем вечером, через 12 часов.

"Если идёт регулярное нарастание температуры примерно на полградуса, то есть, скажем, было 37 — стало 37,5, было 37,2 — стало 37,7, то мы можем сказать, что это уже лихорадка. То есть пошёл подъём температуры", — пояснил терапевт.