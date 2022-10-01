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1 октября, 00:34

"Клоун": Британцев разозлила заявка Зеленского на вступление Украины в НАТО

Читатели Daily Mail раскритиковали планы Зеленского по вступлению в НАТО

Жители Великобритании резко отреагировали на заявку президента Украины Владимира Зеленского об ускорении вступления его страны в НАТО. Читатели газеты Daily Mail обрушились с критикой на украинского лидера.

Ранее Зеленский заявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Видео подписания документа он опубликовал в своём телеграм-канале. Новость об этом вызвала бурные обсуждения среди британцев.

"Миниатюрный клоун вступает в НАТО. Единственный простой способ получить ядерную войну в Европе. Умираю от желания увидеть, как "гиперзвуковые" работают на авианосцах", — написал один из комментаторов.

"Похоже, авантюра Зеленского не окупится. Интересно, бросят ли его США на произвол судьбы, как они это сделали в Афганистане, Ливии", — заметил другой комментатор.

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"Заткнись, Зеленский! Воюй сам, ведь ты не захотел вести переговоры, чтобы избежать конфликта", — возмутился ещё один читатель газеты.

По мнению другого, президент Украины никогда не начнёт переговоры, пока Киеву еженедельно "швыряют миллиарды".

Ранее Лайф цитировал главу Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого: он сказал, что своим заявлением Зеленский пригласил альянс к прямому военному конфликту с Россией.

Обложка ©

Getty Images / Alexey Furman

Илья Суриков

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