Жители Великобритании резко отреагировали на заявку президента Украины Владимира Зеленского об ускорении вступления его страны в НАТО. Читатели газеты Daily Mail обрушились с критикой на украинского лидера.

Ранее Зеленский заявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Видео подписания документа он опубликовал в своём телеграм-канале. Новость об этом вызвала бурные обсуждения среди британцев.

"Миниатюрный клоун вступает в НАТО. Единственный простой способ получить ядерную войну в Европе. Умираю от желания увидеть, как "гиперзвуковые" работают на авианосцах", — написал один из комментаторов.

"Похоже, авантюра Зеленского не окупится. Интересно, бросят ли его США на произвол судьбы, как они это сделали в Афганистане, Ливии", — заметил другой комментатор.

"Заткнись, Зеленский! Воюй сам, ведь ты не захотел вести переговоры, чтобы избежать конфликта", — возмутился ещё один читатель газеты.

По мнению другого, президент Украины никогда не начнёт переговоры, пока Киеву еженедельно "швыряют миллиарды".