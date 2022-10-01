Северная Корея поставила рекорд по ракетным испытаниям

КНДР впервые провела сразу четыре испытания ракет в течение одной недели. Об этом сообщил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.

"КНДР впервые осуществила четыре испытания в течение одной недели. Подобное повышение эскалации угрожает безопасности Японии, региона и международного сообщества, в связи с чем мы выразили протест по линии посольства в Пекине", — подчеркнул Ино.

Одна из ракет, выпущенная в субботу, по словам Ино, преодолела расстояние до 400 км. Другая пролетела до 350 км. Высота полёта обеих составила до 50 км. Предположительно, обе обладали изменяемой траекторией. Также сообщается, что упали ракеты за пределами исключительной экономической зоны Японии.