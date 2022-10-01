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30 сентября, 23:49

Звезда Голливуда призвала вместо Украины помогать американцам

Актёр Кевин Сорбо призвал США помогать жертвам урагана "Иэн", а не Киеву

<p>Актёр Кевин Сорбо. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2686400/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk.ru</a></p>

Актёр Кевин Сорбо. Фото © kinopoisk.ru

Американский актёр Кевин Сорбо, сыгравший главную роль в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал власти США помогать соотечественникам, а не Киеву. Он заметил, что вполне естественно было бы поддерживать пострадавших в США от урагана "Иэн", вместо того чтобы отправлять деньги на Украину.

"Что противоречивого в желании направлять деньги выжившим после урагана, а не иностранным государствам?" — написал Сорбо в соцетях.

Он подчеркнул, что в то время, когда несколько штатов столкнулись с проблемами из-за стихии, "огромные деньги отправляются за границу". Такое заявление актёр сделал на фоне одобрения Конгрессом нового пакета помощи Украине в размере более 12 миллиардов долларов.

Сенат США одобрил выделение Украине ещё 12,4 миллиарда долларов

Сенат США одобрил выделение Украине ещё 12,4 миллиарда долларов

Сорбо не в первый раз выступает с таким заявлением. Лайф рассказывал, что он призывал прекратить выделять Киеву деньги в августе, когда "в Калифорнии не было электричества, а в Миссисипи — чистой воды".

Арина Родионова

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