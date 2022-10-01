Звезда Голливуда призвала вместо Украины помогать американцам

Американский актёр Кевин Сорбо, сыгравший главную роль в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал власти США помогать соотечественникам, а не Киеву. Он заметил, что вполне естественно было бы поддерживать пострадавших в США от урагана "Иэн", вместо того чтобы отправлять деньги на Украину.

"Что противоречивого в желании направлять деньги выжившим после урагана, а не иностранным государствам?" — написал Сорбо в соцетях.

Он подчеркнул, что в то время, когда несколько штатов столкнулись с проблемами из-за стихии, "огромные деньги отправляются за границу". Такое заявление актёр сделал на фоне одобрения Конгрессом нового пакета помощи Украине в размере более 12 миллиардов долларов.