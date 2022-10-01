На российском сегменте МКС сработала аварийная сигнализация

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация. Однако, как следует из переговоров космонавтов с Центром управления полётами, экипаж причислил этот сигнал к ложным.

"У нас сработала сигнализация пожарная... Визуально ничего не видно, скорее всего, ложное срабатывание", — сказал космонавт Сергей Прокопьев в ходе переговоров с наземными специалистами, трансляцию которых ведёт NASA.

Прокопьев сообщил, что на борту не было ни запаха, ни дыма, показания в норме. В результате специалисты ЦУП сделали вывод, что датчик сработал некорректно. Они поручили космонавтам его отключить.