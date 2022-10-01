Вступили в силу четыре изменения правил ОСАГО

В России с 1 октября вступили в силу четыре изменения правил страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО). Они затрагивают участников ДТП, случаи замены госномера автомобиля и продажу машины.

Теперь не требуется участие автомобилиста, чтобы страховые компании узнали об изменении госномера. Они будут делать это с помощью автоматизированной системы. Ранее при смене номерного знака владелец авто должен был сам сообщить его страховой в течение трёх дней.

А вот при продаже автомобиля владельцев обязали письменно уведомлять страховую компанию об этом. Раньше это было правом, а не обязанностью.

Ещё теперь участникам ДТП не нужно записывать фамилии и адреса свидетелей инцидента, а также указывать их в извещении об аварии.

И, наконец, последнее нововведение опять касается страховых компаний. С 1 октября они обязаны ознакомлять потерпевшего в ДТП с результатами независимой технической экспертизы или оценки автомобиля без подачи заявления. Раньше последнее было обязательно.