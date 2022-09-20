Право на ночную тишину: как будут штрафовать владельцев "громких" машин Правительство поддержало законопроект о наказании для автомобилистов, нарушающих тишину. Кому из них грозит повышенный штраф, а чью машину заберут на спецстоянку, разбирался Лайф. 19 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Тюнинг двигателя и выхлопной системы

В последние несколько лет в Москве открылись сотни компаний, предлагающих тюнинг двигателя и выхлопной системы автомобилей. За разумную плату владельцу обычного седана или хетчбэка обещают увеличить отдачу мотора, сварить выпускную систему как на спортивной машине. Ехать и управляться как "Феррари" обычная "Лада", "Шкода" или "Фольксваген" после этого не будут, но такая машина будет громко реветь и создавать впечатление гоночного болида.

Другие автовладельцы делают из своей машины передвижную дискотеку, встраивая усилители мощности, сабвуферы и несколько колонок. Фирм, которые занимаются подобным тюнингом, в Москве множество. После "прокачки" машины автовладельцы медленно фланируют по району, включая музыку на всю мощь. Звук создаёт такую волну, что в такт басам трясутся окна в ближайших домах.

На городских дорогах также встречаются настоящие спорткары и "заряженные" автомобили, мощные двигатели которых издают естественный рёв. Например, это Ferrari, Lamborghini, "мерседесы" в исполнении AMG. И если в дневном потоке или в пробках такие автомобили почти не заметны, то на вечерних и ночных пустынных трассах они дают о себе знать грозным рыком и отстрелами выхлопа. Сила их звука способна оглушить человека, однако в этом случае всё законно — они прошли сертификацию и технический допуск для продажи на территории РФ.

Однако вскоре за "шумные" автомобили придётся отвечать рублём. А в некоторых случаях можно даже лишиться машины.

Штраф за шум

На рассмотрение в Госдуму поступает законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), касающимися ужесточения ответственности "шумных" водителей. Суть предлагаемых нововведений в следующем:

появится новый штраф, который будут получать лица, управляющие "громкой" автомототехникой в ночное время, при этом минимальная планка этого административного наказания установлена от 5000 рублей, а максимум будет также зависеть от мощности двигателя транспортного средства, которое издаёт шум (чем мощнее будет двигатель, тем выше будет потенциальный штраф);

сам шум предполагается фиксировать с помощью шумометров, которые будут работать в автоматическом режиме в одном комплексе с камерами фотовидеофиксации;

транспортные средства злостных нарушителей могут быть эвакуированы на штрафстоянку сразу на несколько месяцев.

Идея о необходимости такого рода доработок в законодательство инициирована депутатами Мосгордумы, которые уже приняли в первом чтении проект московского закона с аналогичными требованиями к столичным водителям. Как пояснила Лайфу один из соавторов поправок, член депутатского объединения "Моя Москва" Елена Николаева, предлагаемые изменения в законодательство имеют необычную структуру санкций потому, что цель вводимой нормы не штрафы, а создание комфортной акустической среды.

Само собой, что в таком мегаполисе, как Москва, проблема шумного транспорта очень острая, но и в других регионах РФ жители тоже ощущают серьёзный дискомфорт от рёва форсированных или неисправных двигателей и от гремящих на полную громкость музыкальных хитов. Очевидно, что, для того чтобы закон действовал в сторону реальной минимизации подобного шумового загрязнения, потребуется проработать чёткие регламенты привлечения виновных к административной ответственности, включая: пороговые уровни шума, порядок определения территорий, на которые будет распространяться действие закона, и даже ввести понятие "шумометр" в федеральное законодательство.

Помимо того, эксперты, опрошенные Лайфом, видят необходимость в унификации существующих и вновь принимаемых правовых норм.

Владельцам заводских модификаций Mercedes-Benz AMG, BMW M-серии и других автомобилей с агрессивным (и в ряде случаев — управляемым, но установленным на заводе) выхлопом санкции пока не грозят. Правда, есть тонкости. Попытка улучшить звучание премиальных спортивных автомобилей через удаление катализаторов, резонатора и другие изменения, не предусмотренные производителем, автоматически переведут владельцев такого транспорта в категорию нарушителей. Со всеми вытекающими последствиями.

Лучшее "лекарство" — эвакуация

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Согласно закону "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", любое нарушение спокойствия граждан — это правонарушение. И за его совершение установлено наказание, но по нынешним меркам оно весьма небольшое: для граждан от 500 рублей до 1 тысячи рублей ( статья 6.4 КОАП РФ). В некоторых регионах действует ещё и местное законодательство, где штрафные тарифы чуть выше. Но для владельцев дорогих или "тюнингованных" авто, в которых установлена звуковая аппаратура, сопоставимая по стоимости с подержанной иномаркой, потенциальный штраф в пять-десять тысяч рублей не является проблемой.

— Для "лечения" любителей установки на свои транспортные средства грохочущих систем выхлопа или оглушающей автомузыки санкция в виде помещения техники с подобными устройствами на штрафстоянку на пару-тройку месяцев — вариант, имеющий лучший воспитательный эффект, чем просто штраф, — замечает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Но это в теории, а на практике для выполнения этого пункта потребуется целая серия технически согласованных манипуляций. Насколько к этому готовы в разных городах, непонятно, очевидно, что штраф выписать проще. Тогда получается, что фактически те, кто сейчас создаёт автошум, и после принятия закона продолжат в том же духе, просто с чуть большими затратами.

Однако помимо технической стороны вопроса есть и сложности с юридической. Например, что делать, если на припаркованной машине ночью сработала автосигнализация, а владелец на это не реагирует, допустим, он в командировке? Даже если хозяина машины в дальнейшем привлекут к ответственности, это не решает проблем тех, кто не спит всю ночь под звуки чужой сирены. Более того, сейчас законы разных регионов могут по-разному трактовать одни и те же события, например, в Саратовской области действует жёсткая ответственность за любое нарушение тишины с 21 часа до 9 утра, а в Московской за звуки срабатывающей сигнализации могут и не привлечь, так как в региональном законе запрет только на звуковоспроизводящие устройства, к которым автосигнализация формально не относится.

— Очевидно, что исходя из логики законопроекта об ужесточении наказания за автошум, в случае с ночной автосигнализацией для обеспечения покоя граждан самой действенной мерой является тоже принудительная эвакуация, — предполагает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Текущему законодательству это не соответствует, но если его дополнят, то большинство граждан, скорее всего, такой порядок поддержат, так как потребность в тишине в ночное время сейчас реально очень большая.

Дворовые парковки тоже в прицеле?

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Кроме ночной музыки из авто, громкой сигнализации и рёва тюнингового мотора жителям дворов многоэтажек с большими парковками могут досаждать и звуки обычных двигателей, например, прогреваемых ранним зимним утром. Как быть с ними? Действующее законодательство и новый законопроект на этот счёт никаких разъяснений не дают, но он важен, например, для жителей первых этажей многоэтажек.

— Такой вопрос тоже следует урегулировать в новых поправках, — считает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Сейчас в законодательстве нет прямых указаний, сколько минут допустимо "рычать" автомотором в жилой зоне без движения. При этом Правилами дорожного движения (ПДД) стоянка в этой самой жилой зоне с работающим двигателем вообще запрещена (пункт 17.2 ПДД. — Прим. Лайфа), и за это предусмотрен штраф в 1500 рублей, а для Москвы и Петербурга в 3000 рублей (статья 12.28 КоАП. — Прим. Лайфа). Но по факту сейчас штрафы за "прогрев" ранним утром практически не взимают просто потому, что для фиксации правонарушения надо, чтобы на место приехал сотрудник ГИБДД, а этого не происходит. Если новый закон позволит фиксировать нарушение в автоматическом режиме, то всё изменится, и эту ситуацию надо предусматривать, иначе потенциальные "письма счастья" могут прийти практически любому автомобилисту.

Для справки: сейчас Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52231-2004 устанавливает предельный уровень шума, который может производить автомобиль, в 96 децибелов. Этот шум включает в себя не только звуки работы двигателя, но и звуки от выхлопной трубы, и те, что доносятся из салона. На федеральном уровне допустимый предел шума регулируется Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.2645-10. По этому документу максимальный уровень городского шума, который не нарушает благоприятную среду человека, допускается в пределах 55 децибелов днём и 45 децибелов ночью (в период с 23:00 до 07:00).

Фото © Shutterstock Мешают ли вам звуки моторов и автомузыки? 0 Да, мешают, в ночное время хочется тишины. Нет, не мешают, люблю басы в крутых тачках. Мешают, но для мегаполиса это неизбежно.

Авторы Максим Греков