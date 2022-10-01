Байден опять подставил Пентагон и Белый дом

Пентагон отказался комментировать неожиданное заявление президента США Джо Байдена о планах отправить водолазов к местам ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море. Министерство обороны США порекомендовало журналистам обратиться в Белый дом, но там тоже не дали пояснений.

"Переадресую вас за комментариями к Белому дому, принимая во внимание то, что объявление было сделано ими", — заявил ТАСС сотрудник пресс-службы Пентагона.

В пресс-службах Белого дома, Совета национальной безопасности и Госдепартамента США также не пояснили слова президента. А сказал он, что, "когда всё успокоится", США отправят туда водолазов, "чтобы выяснить, что именно случилось".