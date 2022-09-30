Байден выступил с заявлением по авариям на "Северных потоках"

Президент США Джо Байден заявил: "Повреждение газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" было диверсией". Глава Белого дома сообщил, что Вашингтон в данный момент в свете этого чрезвычайного происшествия помогает зарубежным союзникам усилить защиту критически важной инфраструктуры.

"Позвольте мне сказать следующее: это был преднамеренный акт диверсии", — отметил Байден.

"Что именно случилось, — продолжил Байден, — Вашингтон не в состоянии знать". Он обвинил Россию в распространении дезинформации и лжи по поводу случившегося и призвал не верить заявлениям руководства России. Президент США заверил, что американцы работают "вместе с союзниками, чтобы установить, что в точности произошло".

"И в надлежащий момент, когда все успокоится, мы отправим вниз водолазов, чтобы выяснить, что именно случилось. Мы этого пока не знаем точно", — заявил Байден.

Ранее Лайф писал, что швейцарский разведчик назвал США заинтересованными в аварии на "Северных потоках". Он указал на то, что для таких разрушений нужно очень большое количество взрывчатки, а значит, это была намеренная "диверсия с большим размахом".