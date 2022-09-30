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30 сентября, 20:06

Байден выступил с заявлением по авариям на "Северных потоках"

Байден назвал причиной аварий на "Северных потоках" диверсию

Президент США Джо Байден заявил: "Повреждение газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" было диверсией". Глава Белого дома сообщил, что Вашингтон в данный момент в свете этого чрезвычайного происшествия помогает зарубежным союзникам усилить защиту критически важной инфраструктуры.

"Позвольте мне сказать следующее: это был преднамеренный акт диверсии", — отметил Байден.

"Что именно случилось, — продолжил Байден, — Вашингтон не в состоянии знать". Он обвинил Россию в распространении дезинформации и лжи по поводу случившегося и призвал не верить заявлениям руководства России. Президент США заверил, что американцы работают "вместе с союзниками, чтобы установить, что в точности произошло".

"И в надлежащий момент, когда все успокоится, мы отправим вниз водолазов, чтобы выяснить, что именно случилось. Мы этого пока не знаем точно", — заявил Байден.

Кремль назвал диверсию на "Северных потоках" беспрецедентным актом государственного терроризма

Кремль назвал диверсию на "Северных потоках" беспрецедентным актом государственного терроризма

Ранее Лайф писал, что швейцарский разведчик назвал США заинтересованными в аварии на "Северных потоках". Он указал на то, что для таких разрушений нужно очень большое количество взрывчатки, а значит, это была намеренная "диверсия с большим размахом".

Напомним, Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.

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Арина Родионова

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