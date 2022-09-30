"Диверсия с размахом": Швейцарский разведчик назвал заинтересованных в аварии на "Северных потоках"

Москва и Берлин не заинтересованы в аварии на "Северных потоках", зато от этого могли выиграть США. Такое мнение озвучил бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо. Эксперт также исключил из числа подозреваемых случайных водолазов-любителей. Он указал на то, что для таких разрушений нужно очень большое количество взрывчатки, а значит, это была намеренная "диверсия с большим размахом".

"Россию из числа подозреваемых можно сразу исключить. Потому что цель диверсантов очевидна: сорвать надолго поставку газа Германии", — заявил Бо в эфире Radio Courtoisie.

Для того чтобы "надавить" на ФРГ, Москве достаточно было бы просто остановить перекачку, добавил Бо, а не разрушать свою же инфраструктуру. А вот Киев и Варшава давно заняли оппозицию к проекту и выступали за транзит топлива через свои страны. При этом экспортные трубопроводы проходят и через Украину, и через Польшу.

Вторым подозреваемым бывший разведчик назвал США. Он указал на то, что Штаты и не скрывают намерений разорвать любые связи между Россией и Европой, а в особенности между Берлином и Москвой. Он напомнил, что в 60-е годы Вашингтон уже настроился против советской трубы с газом и, более того, в 1982 году всё-таки решился на диверсию — тогда ещё на газопроводе "Дружба". Это единственный случай, когда поставки газа из РФ в европейские государства остановились. В последствии, как отметил швейцарец, ни одно политическое событие не смогло помешать этому.

Говоря о последних событиях, Бо обратил внимание на то, что в районе подрыва находятся натовские станции подводного прослушивания, и "вряд ли они допустили бы, чтобы хоть какое-то российское судно приблизилось к зоне газопровода незамеченным". Рядом с Борнхольмом США проводили военно-морские учения в последние недели, а летом там же американцы учились использовать взрывчатку под водой.