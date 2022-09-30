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30 сентября, 18:43

"Диверсия с размахом": Швейцарский разведчик назвал заинтересованных в аварии на "Северных потоках"

Швейцарский разведчик Бо: Подрыв "Северных потоков" нужен Украине, Польше и США

Москва и Берлин не заинтересованы в аварии на "Северных потоках", зато от этого могли выиграть США. Такое мнение озвучил бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо. Эксперт также исключил из числа подозреваемых случайных водолазов-любителей. Он указал на то, что для таких разрушений нужно очень большое количество взрывчатки, а значит, это была намеренная "диверсия с большим размахом".

"Россию из числа подозреваемых можно сразу исключить. Потому что цель диверсантов очевидна: сорвать надолго поставку газа Германии", — заявил Бо в эфире Radio Courtoisie.

Для того чтобы "надавить" на ФРГ, Москве достаточно было бы просто остановить перекачку, добавил Бо, а не разрушать свою же инфраструктуру. А вот Киев и Варшава давно заняли оппозицию к проекту и выступали за транзит топлива через свои страны. При этом экспортные трубопроводы проходят и через Украину, и через Польшу.

Вторым подозреваемым бывший разведчик назвал США. Он указал на то, что Штаты и не скрывают намерений разорвать любые связи между Россией и Европой, а в особенности между Берлином и Москвой. Он напомнил, что в 60-е годы Вашингтон уже настроился против советской трубы с газом и, более того, в 1982 году всё-таки решился на диверсию — тогда ещё на газопроводе "Дружба". Это единственный случай, когда поставки газа из РФ в европейские государства остановились. В последствии, как отметил швейцарец, ни одно политическое событие не смогло помешать этому.

Говоря о последних событиях, Бо обратил внимание на то, что в районе подрыва находятся натовские станции подводного прослушивания, и "вряд ли они допустили бы, чтобы хоть какое-то российское судно приблизилось к зоне газопровода незамеченным". Рядом с Борнхольмом США проводили военно-морские учения в последние недели, а летом там же американцы учились использовать взрывчатку под водой.

"В целом появляется всё больше признаков некой ответственности американцев за то, что произошло", — подытожил Бо.

Кремль назвал диверсию на "Северных потоках" беспрецедентным актом государственного терроризма

Кремль назвал диверсию на "Северных потоках" беспрецедентным актом государственного терроризма

Ранее стало известно, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.

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Арина Родионова

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