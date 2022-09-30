Военкор Куксенкова рассказала об успехах проекта "Всё для победы"
Лицо проекта "Всё для победы" и волонтёр движения "Мы вместе" Ирина Куксенкова. Обложка © LIFE
Вот уже четыре месяца проект "Всё для победы" Народного фронта помогает жителям и защитникам Донбасса. За это время было собрано 2,5 миллиарда рублей. Об этом во время выступления на концерте-митинге в Москве в поддержку включения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей заявила военкор Ирина Куксенкова, ставшая лицом проекта "Всё для победы" и волонтёром движения "Мы вместе" в июле этого года.
Лицо проекта "Всё для победы" и волонтёр движения "Мы вместе" Ирина Куксенкова рассказала о средствах, которые удалось собрать для российских солдат. Видео © LIFE
"Вдумайтесь в эту цифру — два с половиной миллиарда рублей. Это не просто тонны гуманитарной помощи, это не тысячи тепловизоров, прицелов, комплектов одежды. Это частичка вашего сердца, вашей души. Это чувствуется на фронте, поверьте мне, правда чувствуется. И мы всё делаем правильно", — подчеркнула Куксенкова.
Она отметила, что россиян, желающих помочь, очень много. По её словам, особенно это почувствовалось вчера, когда блогер Юрий Подоляка объявил свой сбор. По словам Куксенковой, на сайт движения была совершена беспрецедентная DDoS-атака, которую специалистам удалось отразить.
"Мы продолжаем помогать и дальше будем продолжать. Мы вместе", — заявила Куксенкова.
Ранее Лайф писал, что участниками митинга-концерта на Красной площади, который состоялся в честь вступления в РФ четырёх новых регионов, стали 180 тысяч человек. Ранее президент России Владимир Путин завершил своё выступление на мероприятии словами "победа будет за нами". В ходе сегодняшнего обращения в Кремле глава государства назвал день подписания документов о вхождении четырёх новых регионов в состав РФ днём правды и справедливости. Кроме того, он заявил, что Россия открывает жителям четырёх новых регионов не только двери, но и своё сердце.