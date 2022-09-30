"Победа будет за нами": Брифинг Столтенберга прервали кадрами выступления Путина
Трансляцию с брифингом генсека НАТО прервали кадрами с Красной площади
Трансляция брифинга генсека НАТО Йенса Столтенберга на YouTube-канале немецкого издания Deutsche Welle* была прервана кадрами выступления президента России Владимира Путина на концерте-митинге на Красной площади в честь принятия четырёх субъектов в состав страны.
Фрагмент трансляции генсека НАТО. Видео © Telegam / SHOT
Трансляция прервалась, когда Столтенберг говорил о просьбе украинского лидера Владимира Зеленского взять поскорее Незалежную в альянс. Внезапно выступление генсека НАТО перекрыла речь Путина, который в те же минуты вещал на Красной площади.
"Победа будет за нами! <...> Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории", — сказал Путин, после чего телеканал прервал трансляцию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Видео подписания документа он опубликовал в своём телеграм-канале. Позже выступил генсек альянса, отметив, что двери НАТО открыты, но решение о членстве принимается всеми тридцатью союзниками единогласно.
* Организация внесена в реестр иностранных СМИ-иноагентов.
Кадр из видео LIFE