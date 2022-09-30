"Победа будет за нами": Брифинг Столтенберга прервали кадрами выступления Путина

Трансляция брифинга генсека НАТО Йенса Столтенберга на YouTube-канале немецкого издания Deutsche Welle* была прервана кадрами выступления президента России Владимира Путина на концерте-митинге на Красной площади в честь принятия четырёх субъектов в состав страны.

Фрагмент трансляции генсека НАТО. Видео © Telegam / SHOT

Трансляция прервалась, когда Столтенберг говорил о просьбе украинского лидера Владимира Зеленского взять поскорее Незалежную в альянс. Внезапно выступление генсека НАТО перекрыла речь Путина, который в те же минуты вещал на Красной площади.

"Победа будет за нами! <...> Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории", — сказал Путин, после чего телеканал прервал трансляцию.