Столтенберг прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО

Двери НАТО открыты, но сейчас альянс сконцентрируется на помощи Украине. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на ускоренное вступление в блок.

"Двери в НАТО остаются открытым. Мы демонстрировали это в последние годы…. Решение о членстве принимается всеми 30 союзниками единогласно. Наша цель в настоящее время — это оказание срочной помощи Украине, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения. Сейчас именно это — главная задача альянса", — заявил он на брифинге.