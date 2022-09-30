Столтенберг прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО
Двери НАТО открыты, но сейчас альянс сконцентрируется на помощи Украине. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на ускоренное вступление в блок.
"Двери в НАТО остаются открытым. Мы демонстрировали это в последние годы…. Решение о членстве принимается всеми 30 союзниками единогласно. Наша цель в настоящее время — это оказание срочной помощи Украине, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения. Сейчас именно это — главная задача альянса", — заявил он на брифинге.
Столтенберг также прокомментировал присоединение к России четырёх регионов и добавил, что союзники по НАТО никогда не признают эти территории частью РФ.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. А сегодня, 30 сентября, президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей (Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо) подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей, а также пообещал, что наша страна будет защищать свою землю и своё население всеми силами и средствами.
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