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30 сентября, 16:32

Канада заявила о поддержке заявки Украины на вступление в НАТО

Правительство Канады поддерживает заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Об этом заявила глава МИД страны Мелани Жоли.

"Наша позиция не изменилась. Мы верим в политику "открытых дверей" НАТО и мы всегда были за Украину в НАТО", — сказала министр на пресс-конференции в Вашингтоне.

Депутат Чепа оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Депутат Чепа оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как недавно это сделали Швеция и Финляндия, то есть без подготовительного этапа в виде ПДЧ.

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shutterstock

Варвара Романова

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