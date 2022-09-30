Канада заявила о поддержке заявки Украины на вступление в НАТО

Правительство Канады поддерживает заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Об этом заявила глава МИД страны Мелани Жоли.

"Наша позиция не изменилась. Мы верим в политику "открытых дверей" НАТО и мы всегда были за Украину в НАТО", — сказала министр на пресс-конференции в Вашингтоне.