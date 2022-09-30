Канада заявила о поддержке заявки Украины на вступление в НАТО
Правительство Канады поддерживает заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Об этом заявила глава МИД страны Мелани Жоли.
"Наша позиция не изменилась. Мы верим в политику "открытых дверей" НАТО и мы всегда были за Украину в НАТО", — сказала министр на пресс-конференции в Вашингтоне.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как недавно это сделали Швеция и Финляндия, то есть без подготовительного этапа в виде ПДЧ.
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