Путин завершил выступление на митинге-концерте на Красной площади словами "победа будет за нами"

Президент России Владимир Путин завершил своё выступление на митинге-концерте на Красной площади словами "победа будет за нами". Мероприятие было приурочено ко включению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

"Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде — сила. А значит, победа будет за нами!" — обратился к участникам митинга глава государства.

Путин завершил выступление на Красной площади словами "победа будет за нами". Видео © LIFE