Путин завершил выступление на митинге-концерте на Красной площади словами "победа будет за нами"
Президент России Владимир Путин завершил своё выступление на митинге-концерте на Красной площади словами "победа будет за нами". Мероприятие было приурочено ко включению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
"Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде — сила. А значит, победа будет за нами!" — обратился к участникам митинга глава государства.
Путин завершил выступление на Красной площади словами "победа будет за нами". Видео © LIFE
В ходе своего выступления Путин назвал день подписания документов о вхождении четырёх новых регионов в состав России днём правды и справедливости. Кроме того, он заявил, что Россия открывает жителям четырёх новых регионов не только двери, но и своё сердце.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. А сегодня, 30 сентября, президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей (Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо) подписали договоры о включении данных территорий в состав России.
LIFE / Павел Баранов