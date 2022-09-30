Путин назвал день присоединения к РФ новых регионов днём справедливости
Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий на сцене на Красной площади. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин назвал сегодняшний день, когда были подписаны документы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны, днём правды и справедливости.
Путин назвал день присоединения к РФ новых регионов днём справедливости. Видео © LIFE
"Сегодня у нас особый, торжественный и без всякого преувеличения исторический день — день правды и справедливости", — заявил глава государства в ходе митинга-концерта на Красной площади.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. А сегодня, 30 сентября, президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей (Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо) подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей, а также пообещал, что наша страна будет защищать свою землю и своё население всеми силами и средствами.