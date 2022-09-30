Путин назвал день присоединения к РФ новых регионов днём справедливости

Президент РФ Владимир Путин назвал сегодняшний день, когда были подписаны документы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны, днём правды и справедливости.

"Сегодня у нас особый, торжественный и без всякого преувеличения исторический день — день правды и справедливости", — заявил глава государства в ходе митинга-концерта на Красной площади.