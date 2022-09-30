"Люблю я матушку Россию": Юная поэтесса из Донбасса прочитала стихи на Красной площади

Юная поэтесса из Донбасса Богдана Нещерет выступила на концерте-митинге на Красной площади в честь вступления в состав РФ четырёх новых территорий. В стихотворении девочка призналась в любви России, а также выразила слова благодарности гражданам страны.

Выступление Богданы Нещерет на Красной площади в Москве. Видео © LIFE

"Люблю я матушку Россию, люблю её просторы, нивы, реки и моря <...> Ведь красота России так прекрасна! Чудесные люди, их широкая душа. Радушные ко всем, кто приезжает в гости. Россия, как же ты красива, как ты хороша!" — прочитала поэтесса со сцены.