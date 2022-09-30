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30 сентября, 16:41

"Люблю я матушку Россию": Юная поэтесса из Донбасса прочитала стихи на Красной площади

Юная поэтесса из Донбасса Богдана Нещерет прочитала стихи на митинге-концерте в Москве

Юная поэтесса из Донбасса Богдана Нещерет выступила на концерте-митинге на Красной площади в честь вступления в состав РФ четырёх новых территорий. В стихотворении девочка призналась в любви России, а также выразила слова благодарности гражданам страны.

Выступление Богданы Нещерет на Красной площади в Москве. Видео © LIFE

"Люблю я матушку Россию, люблю её просторы, нивы, реки и моря <...> Ведь красота России так прекрасна! Чудесные люди, их широкая душа. Радушные ко всем, кто приезжает в гости. Россия, как же ты красива, как ты хороша!" — прочитала поэтесса со сцены.

Стоит отметить, что Богдану ещё в восемь лет Служба безопасности Украины назвала одним из главнейших врагов страны. За стихи собственного сочинения девочку даже занесли в базу "Миротворец". Нещерет прославилась после того, как стала ополченкой в бригаде "Призрак" Алексея Мозгового. Ему она посвящала стихи и оплакивала его смерть.

"Мы навеки с Россией": Главы четырёх новых регионов РФ выступили на концерте на Красной площади

"Мы навеки с Россией": Главы четырёх новых регионов РФ выступили на концерте на Красной площади

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин завершил своё выступление на концерте-митинге на Красной площади словами "Победа будет за нами". В ходе сегодняшнего выступления в Кремле глава государства назвал день подписания документов о вхождении четырёх новых регионов в состав России днём правды и справедливости. Кроме того, он заявил, что Россия открывает жителям четырёх новых регионов не только двери, но и своё сердце.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова

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