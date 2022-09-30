Россиянам объяснили, в каком случае завершится частичная мобилизация
"Объясняем.рф": Частичная мобилизация завершается только по решению главы государства
Частичная мобилизация закончится, только когда соответствующее решение озвучит президент России. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф" в рамках ответа на вопрос, могут ли призвать после того, как глава региона объявил о завершении мобилизации в докладе.
"Мобилизация завершается только по решению президента РФ", — указано в сообщении портала.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, кто подлежит призыву в рамках частичной мобилизации. Так, призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в ВС РФ, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.
ТАСС / Кухмарь Кирилл