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30 сентября, 16:38

Россиянам объяснили, в каком случае завершится частичная мобилизация

"Объясняем.рф": Частичная мобилизация завершается только по решению главы государства

Частичная мобилизация закончится, только когда соответствующее решение озвучит президент России. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф" в рамках ответа на вопрос, могут ли призвать после того, как глава региона объявил о завершении мобилизации в докладе.

"Мобилизация завершается только по решению президента РФ", — указано в сообщении портала.

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Ранее президент России Владимир Путин напомнил, кто подлежит призыву в рамках частичной мобилизации. Так, призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в ВС РФ, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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ТАСС / Кухмарь Кирилл

Анатолий Симоненко

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