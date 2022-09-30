МО РФ: Преступления против военкоматов расцениваются как теракты или призывы к ним

Преступления, совершаемые против военкоматов и их сотрудников, приравниваются к терактам или призывам к ним. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет", — подчеркнул он.

Цимлянский отметил, что граждане под влиянием негативных эмоций совершают преступления против отдельных сотрудников военкоматов и военных комиссариатов в целом. Он напомнил, что во время весеннего призыва были зафиксированы случаи телефонного терроризма, поджогов зданий военкоматов, запугивания призывников и родителей путём фейковых сообщений в СМИ.