Блинкен заявил, что США прорабатывают шаги на случай применения РФ ядерного оружия
США прорабатывают шаги на случай, если Россия применит ядерное оружие, Вашингтон "очень серьёзно" относится к заявлениям Москвы на данную тему. Об этом сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли.
"Мы относимся к данным заявлениям очень серьёзно. Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие шаги", — сказал Блинкен.
Он также отметил, что США рассматривают "все угрозы со стороны России в адрес Украины" предельно серьёзно.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России "серьёзными последствиями" в случае применения ядерного оружия. При этом он признался, что не видит признаков того, что Москва готовится применить его.
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