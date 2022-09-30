Блинкен заявил, что США прорабатывают шаги на случай применения РФ ядерного оружия

США прорабатывают шаги на случай, если Россия применит ядерное оружие, Вашингтон "очень серьёзно" относится к заявлениям Москвы на данную тему. Об этом сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли.

"Мы относимся к данным заявлениям очень серьёзно. Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие шаги", — сказал Блинкен.

Он также отметил, что США рассматривают "все угрозы со стороны России в адрес Украины" предельно серьёзно.