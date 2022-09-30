Блинкен назвал абсурдом обвинения США и Запада в причастности к взрывам "Северных потоков"
Блинкен отрицает причастность США и Запада к диверсии на "Северных потоках"
Заявление президента России Владимира Путина о причастности англосаксов к взрывам на "Северных потоках" является абсурдом. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мне действительно нечего сказать об абсурдных подозрениях президента [России Владимира] Путина по поводу того, что мы или другие партнёры, союзники каким-то образом ответственны за это", — сказал он в ходе пресс-конференции.
Блинкен добавил, что Штаты находятся в тесном контакте с Данией и Швецией по поводу расследования произошедших инцидентов. При этом он также не посчитал нужным признать, что диверсии произошли в зоне, которая контролируется американской разведкой.
Ранее стало известно, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.
ТАСС / AP / Andrew Harnik