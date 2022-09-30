Блинкен назвал абсурдом обвинения США и Запада в причастности к взрывам "Северных потоков"

Заявление президента России Владимира Путина о причастности англосаксов к взрывам на "Северных потоках" является абсурдом. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мне действительно нечего сказать об абсурдных подозрениях президента [России Владимира] Путина по поводу того, что мы или другие партнёры, союзники каким-то образом ответственны за это", — сказал он в ходе пресс-конференции.