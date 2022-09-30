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Опубликовано 30 сентября 2022, 20:20

Слуцкий не исключил, что Украину вопреки всему примут в НАТО, чтобы насолить России

Слуцкий: Украина не соответствует никаким критериям для вступления в НАТО

Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с Лайфом оценил шансы Украины быть принятой в НАТО, хотя сегодня эта страна не соответствует никаким критериям для членства в альянсе.

Слуцкий: Украина не соответствует никаким критериям для вступления в НАТО. Видео © LIFE

"На моей памяти она (эта заявка. — Прим. Лайфа), наверное, уже двадцатая. План действий для вступления в НАТО Украине на сегодня не предоставлен. Сегодня, чтобы насолить, противодействовать России, теоретически можно что-то такое представить, хотя Украина не соответствует никаким критериям для вступления в Североатлантический альянс", — отметил парламентарий.

Депутат Чепа оценил перспективы вступления Украины в НАТО
Депутат Чепа оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Видео подписания документа он опубликовал в своём телеграм-канале. Позже выступил генсек альянса Йенс Столтенберг, отметив, что двери НАТО открыты, но решение о членстве принимается всеми 30 союзниками единогласно.

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Александр Юнашев
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