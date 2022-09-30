Слуцкий не исключил, что Украину вопреки всему примут в НАТО, чтобы насолить России

Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с Лайфом оценил шансы Украины быть принятой в НАТО, хотя сегодня эта страна не соответствует никаким критериям для членства в альянсе.

"На моей памяти она (эта заявка. — Прим. Лайфа), наверное, уже двадцатая. План действий для вступления в НАТО Украине на сегодня не предоставлен. Сегодня, чтобы насолить, противодействовать России, теоретически можно что-то такое представить, хотя Украина не соответствует никаким критериям для вступления в Североатлантический альянс", — отметил парламентарий.