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30 сентября, 17:17

Медведев увидел в заявке Украины на вступление в НАТО просьбу "ускорить начало третьей мировой"

Подав заявку на ускоренное вступление в НАТО, власти Киева попросили западных партнёров ускорить начало третьей мировой войны. Такое мнение высказал в пятницу в своём телеграмм-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны", — сыронизировал он.

Кроме того, политик удивился цинизму генсека НАТО Йенса Столтенберга, который выразил мнение, что Украине не надо прекращать боевые действия — иначе, мол, та просто перестанет существовать.

"Какой циничный мальчик — ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", — заключил Медведев.

Столтенберг прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО

Столтенберг прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Власти Канады поддержали Киев в этом стремлении. А вот в самом альянсе высказались не так оптимистично. Столтенберг заявил, что двери НАТО "остаются открытыми", но сейчас альянс сконцентрируется именно на помощи Украине.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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