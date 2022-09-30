Медведев увидел в заявке Украины на вступление в НАТО просьбу "ускорить начало третьей мировой"
Подав заявку на ускоренное вступление в НАТО, власти Киева попросили западных партнёров ускорить начало третьей мировой войны. Такое мнение высказал в пятницу в своём телеграмм-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны", — сыронизировал он.
Кроме того, политик удивился цинизму генсека НАТО Йенса Столтенберга, который выразил мнение, что Украине не надо прекращать боевые действия — иначе, мол, та просто перестанет существовать.
"Какой циничный мальчик — ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", — заключил Медведев.
Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Власти Канады поддержали Киев в этом стремлении. А вот в самом альянсе высказались не так оптимистично. Столтенберг заявил, что двери НАТО "остаются открытыми", но сейчас альянс сконцентрируется именно на помощи Украине.