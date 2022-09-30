Медведев увидел в заявке Украины на вступление в НАТО просьбу "ускорить начало третьей мировой"

Подав заявку на ускоренное вступление в НАТО, власти Киева попросили западных партнёров ускорить начало третьей мировой войны. Такое мнение высказал в пятницу в своём телеграмм-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны", — сыронизировал он.

Кроме того, политик удивился цинизму генсека НАТО Йенса Столтенберга, который выразил мнение, что Украине не надо прекращать боевые действия — иначе, мол, та просто перестанет существовать.