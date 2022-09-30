Пушилин: Подкрепление к Красному Лиману скоро подтянется
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Красном Лимане ситуация по-прежнему остаётся тяжёлой. По его словам, союзные силы "из последних сил" выдерживают натиск врага, подтягивается подкрепление.
Пушилин рассказал о тяжёлой обстановке в Красном Лимане. Видео © LIFE
"Ситуация сложная, не буду никого вводить в заблуждение. Ребята держатся из последних сил. <...> Подкрепление подтягивается. Но во главе всегда стоит военная целесообразность, и здесь по ситуации командиры примут решения", — сказал глава ДНР, общаясь с журналистами на Красной площади в Москве.
При этом Пушилин подчеркнул, что союзные силы сейчас предпринимают всё от них зависящее, чтобы удержать позиции и сохранить личный состав. Это, по его словам, является первоочередной задачей.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман оказался в полукольце украинских военных. Новости с фронта он также назвал "неприятными", однако, по его словам, необходимо объективно оценивать ситуацию и учиться на собственных ошибках. При этом глава республики отметил, что дорога от Сватова под контролем союзных сил.
Кадр из видео LIFE