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Опубликовано 30 сентября 2022, 17:13
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Пушилин: Подкрепление к Красному Лиману скоро подтянется

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Красном Лимане ситуация по-прежнему остаётся тяжёлой. По его словам, союзные силы "из последних сил" выдерживают натиск врага, подтягивается подкрепление.

Пушилин рассказал о тяжёлой обстановке в Красном Лимане. Видео © LIFE

"Ситуация сложная, не буду никого вводить в заблуждение. Ребята держатся из последних сил. <...> Подкрепление подтягивается. Но во главе всегда стоит военная целесообразность, и здесь по ситуации командиры примут решения", — сказал глава ДНР, общаясь с журналистами на Красной площади в Москве.

При этом Пушилин подчеркнул, что союзные силы сейчас предпринимают всё от них зависящее, чтобы удержать позиции и сохранить личный состав. Это, по его словам, является первоочередной задачей.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман оказался в полукольце украинских военных. Новости с фронта он также назвал "неприятными", однако, по его словам, необходимо объективно оценивать ситуацию и учиться на собственных ошибках. При этом глава республики отметил, что дорога от Сватова под контролем союзных сил.

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Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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