Столтенберг пригрозил России "серьёзными последствиями" в случае применения ядерного оружия
В НАТО пригрозили России серьёзными последствиями в случае, если она решится на применение ядерного оружия. Об этом заявил на брифинге в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Россию ждут серьёзные последствия, если она применит ядерное оружие", — сказал он журналистам в Брюсселе.
При этом Столтенберг признался, что не видит признаков того, что Москва готовится применить такое оружие. Позиция России по этому вопросу, по всей видимости, не изменилась, указывают в альянсе.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительно ответит в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Комментируя эти слова, глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заметил, что США необходимо лучше изучить российскую ядерную доктрину, прежде чем делать через СМИ заявления об ответном ударе.
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