Столтенберг пригрозил России "серьёзными последствиями" в случае применения ядерного оружия

В НАТО пригрозили России серьёзными последствиями в случае, если она решится на применение ядерного оружия. Об этом заявил на брифинге в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Россию ждут серьёзные последствия, если она применит ядерное оружие", — сказал он журналистам в Брюсселе.

При этом Столтенберг признался, что не видит признаков того, что Москва готовится применить такое оружие. Позиция России по этому вопросу, по всей видимости, не изменилась, указывают в альянсе.