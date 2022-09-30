НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 сентября, 17:03

Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает право Украины на возврат утраченных территорий

НАТО поддерживает право Украины на возврат территорий, которые вошли в состав России. Об этом заявил на брифинге в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Украина имеет право возвращать свои территории, может защищать и освобождать свои территории", заявил он журналистам в Брюсселе.

Столтенберг добавил, что в настоящее время альянс полностью сосредоточен на оказании помощи Украине, которая, по его убеждению, "прекратит своё существование", если прекратить боевые действия.

"Оказывая помощь Украине в самообороне, мы помешаем Путину выиграть", — подытожил генсек альянса.

Столтенберг прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО

Столтенберг прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Власти Канады поддержали Киев в этом стремлении. А вот в самом альянсе высказались не так оптимистично. Столтенберг заявил, что двери НАТО "остаются открытыми", но сейчас альянс сконцентрируется именно на помощи Украине.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров