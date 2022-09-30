Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает право Украины на возврат утраченных территорий

НАТО поддерживает право Украины на возврат территорий, которые вошли в состав России. Об этом заявил на брифинге в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Украина имеет право возвращать свои территории, может защищать и освобождать свои территории", — заявил он журналистам в Брюсселе.

Столтенберг добавил, что в настоящее время альянс полностью сосредоточен на оказании помощи Украине, которая, по его убеждению, "прекратит своё существование", если прекратить боевые действия.