Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает право Украины на возврат утраченных территорий
НАТО поддерживает право Украины на возврат территорий, которые вошли в состав России. Об этом заявил на брифинге в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Украина имеет право возвращать свои территории, может защищать и освобождать свои территории", — заявил он журналистам в Брюсселе.
Столтенберг добавил, что в настоящее время альянс полностью сосредоточен на оказании помощи Украине, которая, по его убеждению, "прекратит своё существование", если прекратить боевые действия.
"Оказывая помощь Украине в самообороне, мы помешаем Путину выиграть", — подытожил генсек альянса.
Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Власти Канады поддержали Киев в этом стремлении. А вот в самом альянсе высказались не так оптимистично. Столтенберг заявил, что двери НАТО "остаются открытыми", но сейчас альянс сконцентрируется именно на помощи Украине.
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