Трамп одним постом про Россию загнал Белый дом в тупик

Бывший президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, чем поставил в тупик Белый дом. Об этом пишет обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей. Отметим, что пост с соответствующей инициативой экс-глава Америки опубликовал в собственной соцсети Truth Social.

"Всего одним коротким постом <…> Трамп загнал политический истеблишмент в угол", — отметила Мюррей.

Журналистка добавила, что предложение Трампа на первый взгляд выглядит как троллинг, но она также обратила внимание на отказ левых политиков от дипломатических усилий для решения кризиса.

"Он просто дал им ещё одну возможность опростоволоситься — и мы от этого только выиграем", — считает автор.

Мюррей также назвала умение Трампа троллить "политическим колдовством". Кроме того, она отметила, что бывший президент США оформил предложение в виде вопроса и теперь мяч на стороне действующей власти, "поджигателей войны из Конгресса и Белого дома", которым предстоит решать — отказаться от помощи и пойти наперекор своей же легенде или согласиться на перемирие и "облегчить глобальный стресс".